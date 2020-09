Los aprobados y los suspensos en la vuelta al cole: los niños, al menos, se saben la lección

Los suspensos de la vuelta al cole

Una vuelta al cole cuestionada y polémica. En Santoña, Cantabria, hay padres que han dicho no a la vuelta cole pues no comprenden que estando la localidad confinada los niños y profesores regresen a a las aulas. Si no hay reuniones de más de diez personas no entienden volver al colegio. Otros consideran que no va a haber lugar más seguro que ese y se han atrevido a llevarlos.