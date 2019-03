“Mi hija no anda, no habla, necesita un centro de educación especial”

“Si se cerrasen todas las, como pretende CERMI (Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad) , ¿qué pasaría con casos como el de mi hija?, mi hija no habla, no anda, no come sólido. Necesita que cinco profesionales de diferentes áreas estén con ella a la vez, eso no lo tendría en un centro de educación normal”.