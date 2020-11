Existen muchos motivos por los que puedes necesitar llevar a cabo los trámites para cambiar a un niño de colegio : una mudanza, un cambio de trabajo, algún desacuerdo con el centro escolar actual... La situación se complica si lo que queremos es cambiar de colegio fuera de plazo, pero no es imposible: conoce cómo realizar un cambio de colegio paso a paso, tanto en el caso de colegios públicos y concertados como en el caso de colegios privados.

Cambio de colegio: pasos para hacerlo fuera de plazo

A veces se hace necesario buscar un nuevo colegio para nuestros hijos una vez empezado el curso: no es la situación ideal, tanto por los niños y su desarrollo educativo y social como por la complicación extra que se genera a nivel burocrático. Sin embargo, existen vías para llevar a cabo esta transición fuera de los plazos ordinarios de matriculación.

La buena noticia es que, cuando hablamos de la etapa escolar de educación obligatoria, no existe posibilidad de que un niño se quede sin colegio. De hecho, la propia Constitución, en su artículo 27, habla expresamente del derecho de las familias a elegir colegio, público o concertado. Otra cosa es que consigas plaza específicamente en el colegio que deseas: tus posibilidades dependerán de la existencia de plazas libres y, en principio, se te ofertará en primer lugar una opción pública, seguida de la vía concertada si la primera no tiene encaje.

Por último, en caso de realizar un cambio hacia un colegio privado, las condiciones dependerán de lo que marque el centro elegido, ya que éstos no están sometidos a las mismas reglas que los colegios públicos o concertados, al no recibir dinero de la Administración. Cada uno de ellos impone sus propios requisitos de admisión, plazos, etc. Lo mejor será contactar directamente con el centro y concertar una entrevista para conocer las condiciones concretas del cambio.