El drama de aprender inglés tiene remedio: introducirlo en la rutina, practicarlo y dedicarle horas es vital

Vital para moverse en el mundo de los negocios

1. Introduce el idioma en tu rutina

Intenta ver películas o series en versión original, lee prensa o libros en inglé s (atendiendo a tu nivel), crea un diario en el que resumas tu jornada utilizando este idioma, anota aquel vocabulario que no conozcas y que aparezca en tu día a día… No se trata de estudiar inglés todo el rato, pero sí de tomar conciencia de que, si tu meta es dominarlo a la perfección, necesitarás 'pensar en inglés ', y ello pasa por introducirlo en tu rutina de forma real.

Una vez superado el ‘shock’ inicial te darás cuenta de que, en realidad, los conocimientos que necesitas para explicar tus hábitos diarios no son ilimitados. Poco a poco podrás abrir camino hacia tus áreas de interés: a nivel laboral, a nivel social, etc.

2. Crea una fuente de motivación

Aprender un idioma no es tarea fácil: supone muchísimo tiempo y dedicación, así como la superación de barreras personales y el reto de no poder comunicarse con fluidez con otra persona, o de no entender un contenido con la misma rapidez (o no entenderlo en absoluto) que en nuestro idioma natal. Todas estas realidades generan frustración y nos pueden llevar a tirar la toalla.