El nuevo kit escolar: la mochila del coronavirus encarece la vuelta al cole

El 22% de la muestra afirma que optará por préstamos y pagos a plazos, mientras que tres de cada diez padres españoles utilizarán sus ahorros para cubrir gastos extras, finalmente sólo el 10% no pedirá prestado ni verá afectados sus ahorros. Estos son algunos de los cambios que veremos en los kit escolares de nuestros hijos, según especifica la web Consumer:

Ropa lavada a diario. Los alumnos deben acudir al colegio con ropa limpia y lavada diariamente. Muchos de los colegios que normalmente exigen uniforme, ahora no lo hacen para evitar la repetición de prendas de un día para otro. Y los alumnos deben dejar aparte zapatos y abrigos.

Mascarilla. Los niños han de protegerse con su propia mascarilla en espacios comunes donde no pueda mantenerse la distancia de seguridad, y guardarla cuando se la quiten en una bolsa específica para ello, que también deben traer de casa. No obstante, los centros educativos cuentan también con mascarillas de repuesto, por si algún alumno la olvida o la pierde durante la jornada. Otro reto que deben conocer los más pequeños es que la mascarilla no puede ser cambiada con otro compañero ni tampoco convertirse en un material de juego. Al contrario, debe ser cambiada y solo ser utilizada para cada uno. Las mascarillas higiénicas homologadas son las recomendadas para el colegio. Las mascarillas de tela, reutilizables, deben especificar en la etiqueta que cumplen la norma UNE 0065.