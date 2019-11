Los profesores se ven incapaces de frenar el acoso, aunque han creado robots que pueden ayudarlos

Los datos no nos tranquilizan, al contrario. No solo hablamos del acoso que sufren los profesores, muchas veces de manos de los padres de los alumnos , y de lo duro que supone para ellos denunciarlo. En el día de los maestros hay que recordar esta lacra. Pero también la de la que sufren muchos pequeños y jóvenes en los recreos o en las calles , por su aspecto, por su forma de ser… Un acoso que acaba en agresiones y en ocasiones en suicidios provocados por la impotencia como la de ese niño contando cómo se iba a quitar la vida en una carta.

Ya hay robots que les pueden ayudar

Por último, cuenta con los robots Snow y Q.bo One, que usan tecnología IBM Watson Visual Recognition, Speech to Text y Text to Speech. Esta tecnología puede reconocer imágenes y conversar con los alumnos generando un entorno más amable para que el niño se sienta más cómodo y seguro. Se trata de robots "empáticos" que no emiten juicios de valor, y que ayudan a los niños y niñas se abren más, como detalla Beltrán.