El mir docente: la eterna batalla por la formación de los profesores españoles

La Educación en España no sale de una trinchera y ya está metida en otra. Partidos políticos, sindicados, organizaciones docentes, de alumnos o de padres van cambiando de bando dependiendo de las propuestas y sus intenciones. El anuncio de un mir para los profesores que acaba de lanzar la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá no es nuevo, Ciudadanos y el Partido Popular ya la había reclamado ante la oposición de PSOE y Podemos .

En el Partido Popular, la idea de un mir para los docentes españoles no fue muy bien acogida. En ese momento, su portavoz en la Comisión de Educación del Congreso, Juan Antonio Gómez de Trinidad, no quiso ni valorarla ya que consideraba que "no es novedosa ni original" porque hace "bastante tiempo" ya comentó una iniciativa similar.