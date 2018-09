¿Cuáles son las noticias del año para los jóvenes y niños españoles?

telecinco.es

El caso Gabriel es lo que más ha impactado a los más pequeños, mientras que entre los chicos las noticias que más les emocionan son las de deportes.

XIV Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor', que ha entrevistado a cerca de 2.000 encuestados en toda España de entre 4 y 16 años. La desaparición del niño Gabriel ha sido las noticias del año para los menores españoles junto con la caída de Mariano Rajoy, según se desprende de la segunda entrega de laque ha entrevistado a cerca de 2.000 encuestados en toda España de entre 4 y 16 años.

deporte (14,7%), otras noticias de "índole personal" (6,6%), vinculadas a desastres naturales o problemas medioambientales (4,1%), a la política internacional (3,3%) o a noticias relacionadas con la inmigración (0,8%). Con este estudio, el Grupo Adecco quiere dar voz un año más a los más jóvenes, en concreto, con un repaso al panorama político y social de este año. A grandes rasgos, los encuestados se decantan por noticias políticas (un 29,2%), seguida de otras cuyo origen son las páginas de sucesos de cualquier periódico (17,8%), alguna noticia proveniente del mundo del, otras noticias de "índole personal" (6,6%), vinculadas a desastres naturales o problemas medioambientales (4,1%), a la política internacional (3,3%) o a noticias relacionadas con la inmigración (0,8%).

La caída de Rajoy y el caso Gabriel las que niñas han impactado

desaparición de Gabriel, el niño de 8 años conocido como 'El Pescaito', en Níjar (Almería) a principios de año (para un 22,1% de las niñas y un 12,4% de los niños). Tanto para los niños como para las niñas encuestados, la noticia del año ha sido la moción de censura celebrada contra el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de este año (así lo cree el 27,5% de ellas y el 23% de ellos), siendo la segunda noticia más destacada lael niño de 8 años conocido como 'El Pescaito', en Níjar (Almería) a principios de año (para un 22,1% de las niñas y un 12,4% de los niños).

independencia de Cataluña (para un 9,4% de las niñas y un 8,1% de los niños). A continuación, las españolas siguen centrándose en noticias de índole político como la dimisión de artículo 155 en Cataluña (4,9%), o la erupción del volcán Kilauea en Hawai (3,8%) y el rescate de los niños atrapados en una cueva tailandesa a principios de verano (1,8%), además de algunos hitos deportivos, como la XIII Champions League del Real Madrid (4,1%) o la salida de Zinedine Zidane del conjunto blanco (2,6%). En tercer lugar, aparecen las noticias relacionadas con la(para un 9,4% de las niñas y un 8,1% de los niños). A continuación, las españolas siguen centrándose en noticias de índole político como la dimisión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular (5,3%), la aplicación delen Cataluña (4,9%), o la erupción del volcán Kilauea en Hawai (3,8%) y el rescate de los niños atrapados en una cueva tailandesa a principios de verano (1,8%), además de algunos hitos deportivos, como la XIII Champions League del Real Madrid (4,1%) o la salida de Zinedine Zidane del conjunto blanco (2,6%).

A los chicos les interesa más la Champions

Por el contrario, los chicos se centran más en noticias deportivas como la citada Champions conseguida por el Real Madrid (6,2%), la celebración del Mundial de fútbol en Rusia (5,0%), la salida de Zidane del Real Madrid (4,2%), la consecución del Campeonato de Liga por el Barcelona (3,1%) o el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus (2,5%), además de recordar la desaparición de la joven Diana Quer (2,0%) o el rescate de los jóvenes tailandeses (1,7%).

Por edades, el estudio constata que los jóvenes hablan de política nacional e internacional o sucesos mientras que los más pequeños votan en mayor medida por la desaparición del pequeño Gabriel o por noticias de índole personal como irse de vacaciones, tener un hermano, pasar de curso o no tener más exámenes. Además, son los de menos edad quienes confiesan en mayor medida que los demás no saber qué responder porque no ven las noticias o no les dejan ver cosas de mayores.

Otros temas de actualidad han quedado reflejados en las respuestas infantiles como "el máster de Cifuentes", "los inmigrantes del Aquarius", "cuando las dos reinas se pelearon en una foto", "el invierno ha sido el más frío", "Corea abandona su programa nuclear", "el final de la enemistad entre las dos Coreas", "desgraciadamente Trump ganó las elecciones", "la muerte de Stephen Hawking", "la huida de Puigdemont", o que "un inmigrante rescató a un niño en Francia y le dieron los papeles para ser francés".

Trump ha declarado la III Guerra Mundial", "Messi fue a la cárcel por robar" o "Benzema se ha ido del Madrid". Incluso algunos de los encuestados han hecho alusión a noticias que no se han producido como que "o "

Quieren acabar con la corrupción y el enchufismo para mejorar el país

El estudio también incluye los consejos que daría un niño a un político para hacer que el país fuera mejor, entre los que destacan luchar contra la corrupción (para un 10,7%) y que "no sean corruptos", "dejen de robar" o eviten "tanto enchufismo en las empresas públicas y los Ayuntamientos".

Otro 10,6% de los encuestados afirma que la prioridad de los gobiernos debe ser el empleo y proponen ideas como "que haya más trabajo", "hay que mejorar las condiciones de los trabajadores", "que no haya paro", "beneficiar al que trabaja y perjudicar al que no", "que cada uno trabaje en lo que le gusta", "que haya que cotizar menos años", "ayudar a las pequeñas empresas" o "que los padres tengan las mismas vacaciones que los hijos" y que "los padres no estén siempre trabajando".

En tercer lugar, un 7,5% de los encuestados cree que lo único que tienen que hacer es "gobernar bien", mientras que otro 7,1% piensa que debería darse más importancia a los problemas medioambientales y que sería bueno "reciclar más", "acabar con la contaminación", "limpiar las calles", "limpiar los grafitis", "que las placas solares sean gratis", "no talar árboles", "hacer coches híbridos", "tener cuidado con las bolsas de plástico", "obligar a la gente a no usar gasolina", "usar energías renovables" o "eliminar los combustibles fósiles".

Quieren que no se gaste el dinero en tonterías ni compren chalets de 600.000 euros

Asimismo, un 5,8% de los niños opina que para hacer las cosas bien los políticos deberían "escuchar a los ciudadanos" y un 5,6% quiere cambiar la legislación española para "hacer leyes con las que todos estemos de acuerdo", "seguir la Constitución", "prohibir fumar", "no prohibir los lugares públicos", "poner normas de convivencia", "tener más libertad" o "cambiar las leyes de los embargos".

También hay un 5,5% que manifiesta que la clase política tiene que luchar contra la pobreza dando "comida y dinero a los pobres", "ayudando a la gente que más lo necesita", "recaudando dinero para buenas causas" o "haciendo más pisos para la gente pobre". Además, un 5,2% propone medidas económicas como "que [los políticos] se bajen el sueldo", "que todos seamos ricos", "bajar el precio de las cosas", "dar dinero gratis cada año", "ayudar económicamente a los jóvenes y los mayores", "dar más subvenciones", "liquidar la deuda de España", "no subir los intereses de las hipotecas" o "hacer que los ciudadanos no necesiten tanto dinero".

También destacan otras propuestas como "luchar contra el maltrato", "los políticos tienen que combatir el machismo", "deben aceptar las peticiones legales de los ciudadanos (como lo de la Manada)", "que no se gasten el dinero en tonterías", "no comprar chalets de 600.000 euros", "que trabajen en equipo y no discutan", junto a otras propuestas más originales como "que hagan que ir al cole sea divertido", "que vean más dibujos", "que no salgan tanto en la tele" o "que aprendan palabras nuevas".

El personaje más conocido es Trump

La XIV Encuesta Adecco también pregunta por algunos personajes políticos de actualidad como el presidente estadounidense Donald Trump (conocido por un 67,5%), la canciller alemana Angela Merkel (conocida por un 30,2%) o el dirigente norcoreano Kim Yong-Un (conocido por un 31,5%).

Asimismo, en el estudio se pide a los niños que definan algunas palabras de las que habitualmente se escuchan en las noticias para que expliquen si saben cuál es su significado. Este año, un 50,8% de los encuestados dice no saber qué es la corrupción mientras otro 16,2% lo vincula a algo que tiene que ver con la clase política.

Preguntados por el desempleo, casi la mitad de los jóvenes (49,2%) dice que es esa situación en la que alguien está sin trabajo, el 29,7% contesta que no sabe lo que es y un 16,8% piensa que el desempleo es el momento del despido.

Otra palabra que se las pedido explicar es el significado de monarquía y un 49,5% de los niños dice no conocer el significado de ese concepto mientras otro 39,3% vincula la palabra con la figura del Rey. Preguntados por las elecciones generales, un 45,2% las vinculan con la acción de votar, otro 31,5% dice no saber en qué consisten y un 13,7% cree que son un sinónimo de elegir.