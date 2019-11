La OCDE no se cree nuestros resultados PISA en lectura: 25 segundos en responder más de 20 preguntas

Los resultados iban a publicarse el 3 de diciembre, pero la OCDE no se cree que los estudiantes españoles sean capaces de contestar en 25 segundos a 20 preguntas "cuando en otros países los jóvenes "emplearon por lo general entre 50 segundos y más de dos minutos en contestar esta sección, dependiendo de lo rápido que pudieran leer". Ve la OCDE un comportamiento anómalo en los resultados porque "no reflejan el nivel real de los estudiantes". Por si acaso, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ya ha dejado claro que las pruebas se hicieron con Rajoy en el Gobierno. No hay una pócima secreta para sacar buenos resultados, pero los que ha recibido a la OCDE no pasan el corte.