Familias y docentes todavía no tienen claro cómo será la vuelta a las aulas a falta de dos semanas

Familias y docentes, a dos semanas de que arranque el curso escolar, todavía no tienen claro cómo será la vuelta a las aulas ante el coronavirus. El retraso en la planificación por parte de las administraciones ha provocado desconcierto, preocupación y enfado en padres, madres y profesores. Piden coordinación entre las fuerzas políticas para regresar a las aulas con tranquilidad.



En casa de Sara se prepara para una vuelta al cole, que no parece que vaya a ir sobre ruedas. Hay mucha incertidumbre... Combinar enseñanza telemática y teletrabajo no fue fácil. Las asociaciones de padres apuestan por la educación presencial. "Una pantalla no puede sustituir al colegio", señala Mari Carmen Morillo, portavoz de CEAPA, una de las voces que piden coordinación entre las administraciones e inversión.



Para Ángela, la planificación llega tarde. Desde su colectivo también apuestan por el regreso, con propuestas para mantener las distancias. "Si las escuelas no abren, las personas con más dificultades presentarán más adversidades", señala Pilar Gonzalo, portavoz de la plataforma 'Queremos Volver'.