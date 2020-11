Dibujos animados, en inglés

A partir de los 4 años, un profesor en casa

Pero, ¿cuándo es la edad para comenzar ya a tener contacto con el aprendizaje del inglés de una manera más formal, con un profesor? Pues a partir de los cuatro años de edad ya se puede contratar a un profesor , angloparlante, que se traslade al domicilio para estar con el niño, por ejemplo, una hora cada semana. Si se tienen varios hijos, es mejor que los hermanos no estén juntos en este tiempo con el profesor. Separados. Si no se puede contratar esa hora a la semana para cada hermano, mejor repartir ese tiempo para cada pequeño por separado que juntarles.

Cambiar de profesor si vemos que el niño se aburre

Eso sí, los profesores han de ser excelentes. En este tema es mejor nada que malo. Si el niño se aburre y rechaza el inglés, mejor cambiar de docente. Hay que conseguir que el pequeño espere con ilusión el día de la clase. Si esto se consigue, no hay que perder nunca a ese profesor. Una forma de que los padres no tengan remordimientos a la hora de despedirle, de no herirle, es no comprometerse desde el principio. Decirle que es algo puntual y ponerle aprueba. Si funciona, se le pide que continúe; si no, aquí no ha pasado nada y es más fácil para ambas partes.