Primer examen masivo tras el coronavirus: mascarillas, turnos, gel y el papel solo lo tocan los alumnos

Cómo enfrentarse a un examen multitudinario

Cómo preparar tu cuerpo y tu mente para una oposición

El atracón final no sirve

Pegarse el atracón y repasar hasta el último momento no es productivo. "Desde el punto de vista lógico, repasar todo un temario que ha llevado meses estudiarlo es una medida un tanto irracional. Desafortunadamente, sin embargo, cada persona gestiona la ansiedad y emociones de la manera que puede y sabe". Sería más inteligente dedicar "las 24 horas antes son para relajarse, aceptar y apreciar el esfuerzo que se ha hecho hasta ese momento y mentalizarse en que tan importante es mantenerse tranquilo, descansado y bien alimentado en esos últimos momentos antes de llegar a la línea de meta".

Cómo dormir la noche anterior

Frutos secos y desayuno fuerte

Llevarse comida al evento, preferiblemente carbohidratos complejos de absorción lenta. Lo más recomendable en estos casos son los frutos secos, ya que su digestión evita altibajos en los niveles de azúcar en sangre y prevenimos correr el riesgo de sufrir una hipoglucemia y no poder pensar con claridad. Es bueno desayunar fuerte, el cerebro necesita combustible en forma de glucosa.

Empezar por lo que sabes y no bloquearte en los primeros minutos

Empezar por lo que mejor me sé, de esta manera, además de invertir mis mejores recursos (tiempo y energía mental) y resguardarme en obtener un infalible buen resultado; mi autoconfianza crecerá y, con ello, los nervios se irán disipando y los conocimientos previamente estudiados y almacenados irán emergiendo del baúl de la memoria. Y no te angusties si en un primer momento no recuerdas nada. Da tiempo a tu cerebro.