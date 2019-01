Cinco trucos para recuperar los primeros suspensos del curso

Suspender en la primera evaluación del curso no es una tragedia. Los malos resultados del primer trimestre se pueden recuperar si aprendemos a cambiar hábitos y rutinas y, sobre todo si aplicamos estos cinco trucos.

Nada está decidido hasta el final y por eso siempre estamos a tiempo de cambiar unos malos resultados académicos y cambiarlos por buenas notas. Los centros escolares españoles avanzan en el currículum académico mediante la evaluación continua. Se trata de ir sumando contenidos de forma progresiva y calificando en cada momento no solo los nuevos conocimientos adquiridos sino también los ya aprendidos.

Para que esta progresión no se vea interrumpidda por unos malos resultados en la primera evaluación, el departamento de psicología de Brains International School , una institución educativa privada con varios centros repartidos por toda España ha elaborado una guía con cinco consejos para superar ese primer bache de diciembre:

Evita el castigo

Debemos hacerle saber al niño que no ha cumplido con sus obligaciones académicas y que estamos preocupados por los resultados obtenidos. Lo más probable es que el niño tampoco se sienta satisfecho. De nada servirá castigar si no comprenden el motivo y por qué deben cumplir con sus responsabilidades. El castigo por sí solo ni educa ni enseña a hacer las cosas bien. Sí se pueden definir consecuencias ligadas a la responsabilidad: algunos privilegios solo se podrán disfrutar cuando el niño muestre una actitud de responsabilidad y compromiso hacia sus estudios o tareas, independientemente del resultado. Debemos centrarnos en ayudar al pequeño, no en castigarlo, confiando en él e involucrándole en la toma de decisiones sobre opciones de mejora.