La vuelta parcial a clase arranca desde la próxima semana de forma desigual y con cita previa en algunas CC.AA

Los territorios que pasan este lunes 25 de mayo a la fase 2 de la desescalada, y que abarcan al 47% de la población española (22 millones de habitantes), podrán iniciar una apertura parcial de los centros educativos , aunque la ' vuelta al cole' no se producirá hasta el mes de septiembre .

No se recomienda el uso de guantes en los colegios, sí el de mascarillas higiénicas, a poder ser reutilizables, en caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 2 metros. La mascarilla será obligatoria en el transporte escolar. Además, las familias deberán realizar la toma de temperatura al alumno todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. No podrán acudir alumnos con síntomas o en cuarentena y en caso de detectarse en el centro, deberán ser aislados.