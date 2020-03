Antonia, la mujer de 82 años que cocina para sus vecinos confinados en la Comunidad de Madrid

Hace un año que llegué a este edificio pero nunca había querido tanto a mi vecina como la quiero ahora. Me debe de ver flaca (como todas las abuelas), porque, antes del confinamiento por un virus que ha puesto en jaque a toda España y, en especial, a Madrid, siempre me daba postres caseros increíblemente ricos: torrijas, arroz con leche, tarta de Santiago y su mejor delicatessen, las natillas con canela. Pero ahora, que sabe que estoy teletrabajando en casa sola y que yo no me manejo bien en la cocina (ni el periodismo, con la tensión que estamos viviendo, me deja mucho tiempo libre) su comida me está salvando, literalmente, la vida.