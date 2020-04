La cuarentena runner: con 76 años corriendo 17 km diarios en casa

A sus 76 años, Juan no puede permitirse ni un período de actividad. Aunque su cuerpo parezca el de una persona de cincuenta, la edad no perdona por dentro y perder su excelente forma física sería difícil de recuperar. Por eso, no se ha dejado vencer por el desánimo y la falta de una cinta. Él sigue corriendo en casa. Y es que el deporte es uno de los consejos que nos dan los psicólogos para evitar el malestar en el encierro.