Una mujer recupera el monedero que perdió en el baño de un cine en 1962: "Es increíble"

Inmediatamente, Clark supo que tenía que reunir la billetera con su legítimo dueño a pesar de saber que que se iba a enfrentar a un auténtico trabajo de detective. "Lo que me conmovió fueron las fotos", le contó a CBS Sacramento. “Las fotos familiares, los amigos que expresaron mis mejores deseos, 'espero que nunca perdamos contacto', todas las cosas que escribieron en las fotos como hacíamos con nuestros anuarios. Eso fue Facebook en 1960; lo llevaste contigo. No conocía la historia de esas personas, no sabía quién había fallecido, no sabía qué significado tenían para ella, así que sabía que tenía que devolvérselo", explicó.