Recuperado sobre la bocina para ver nacer a su hijo: "Mi mujer sale de cuentas hoy"

Como es el caso de Paco, que tras recibir el negativo en coronavirus tras varios días ingresado admitía su alegría. "Cuando me lo han dicho, me he puesto a dar botes", reconocía. Es un alta muy especial, ya que su lucha era contra el reloj. Su mujer está embarazada y el bebé está al caer. "Mi mujer sale de cuentas hoy, así que muchas ganas de estar con ella durante el parto", afirmaba deseoso de que la alegría de una nueva vida, haga olvidar los malos días que ha pasado.