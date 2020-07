Dos socorristas detectan un accidente de avioneta en el océano y se lanzan a rescatar al piloto herido

“Esta definitivamente fue una de las mejores experiencias”, contó Meggitt a NJ.com. “Nunca había visto algo como eso”. Cuando los socorristas, que estaban en diferentes estaciones a lo largo de la playa de Surf City, vieron caer la pancarta que llevaba el avión primero y luego el aparato, no dudaron en precipitarse a la acción. “Es la sensación más loca”, dijo Osborne a The Sandpaper. “Es como si tuvieras visión de túnel. Solo haces lo que te han entrenado para hacer”.

En cuanto a su colega, Meggitt, aunque no escuchó nada sobre la llamada de auxilio, sabía que el tiempo era esencial. “Vi caer la pancarta”, relató. “Y empecé a desvestirme. Estaba (vestido) en capas”. La tarde había sido fresca, y ambos socorristas llevaban ropa deportiva para mantenerse abrigados. Los dos se metieron al agua inmediatamente cuando vieron el aterrizaje forzado. “ En menos de 20 segundos que se hundió (el avión)” , explicó Osborne. “Vi al piloto y me dirigí hacia él. Estaba flotando en el agua en posición vertical y se había golpeado la cara con fuerza ”.

Aunque los salvavidas fueron entrenados para accidentes aéreos así como para incendios de barcos cerca de la playa, no estaban del todo seguros de qué esperar. “Sucedió tan rápido”, dijo Meggitt. “Fue muy sorprendente. No había señales de ningún avión, solo estaba la víctima flotando en el agua”. Los dos salvavidas, que son estudiantes universitarios de Nueva York y Virginia, también forman parte del equipo de carreras de salvavidas locales. “La tensión y la adrenalina estaban aumentando”, añadió Meggitt. “Cuando salimos y había una sola víctima y solo tenía heridas menores, fue un gran alivio”.

El piloto logró salir del aparato justo antes de que se hundiera

Osborne y Meggitt reflexionaron sobre lo diferente que podría haber sido la situación si el piloto no hubiera sido capaz de hacer un aterrizaje tan experto. “Afortunadamente no había nadie más en el avión y logró rescatarse a sí mismo”, dijo Meggitt a NJ.com. “Podría haber salido muy mal si no hubiera salido”.

Según 'The Press of Atlantic City', los salvavidas contaban con el apoyo de otros socorristas, incluyendo los departamentos de bomberos locales, los paramédicos, la División de Policía Marina de Nueva Jersey e incluso la Guardia Costera de Estados Unidos. La FAA también está investigando la causa del accidente. Para Osborne, este no fue el primer rescate que presenció o hizo, ya que ha sido socorrista durante varias temporadas. Sin embargo, fue definitivamente la más espectacular, como le dijo a The Sandpaper: “Uno ve algunas cosas locas, pero esta es la más loca que he visto”.