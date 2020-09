Iker Jiménez arranca la nueva temporada de 'Cuarto Milenio' investigando el origen del coronavirus

"He intentado ir al origen. Es decir, dónde está esto, dónde se ha aislado y luego una prueba tremenda, os hablo de España, un laboratorio que parece de película pero es de verdad. Nivel P4 en zoonosis, en virus que saltan de los animales a los humanos. La experiencia de ver la actuación del SARS-CoV-2 en células humanas toma una dimensión de lo que es esto y, desde luego, no es un resfriado ni una gripe" , asegura el presentador de 'Cuarto Milenio'.

Además, Iker Jiménez ha desvelado que su equipo ha viajado hasta Wuhan para grabar el laboratorio donde varias teorías aseguran que se originó el coronavirus. "Creo que pasó algo en el laboratorio. Vais a ver a especialistas que trabajan y manipulan el coronavirus. Yo no creo, sinceramente, que sea algo ex profeso porque esto no le viene bien a nadie", declara el presentador.