El momento en el que la policía dispara contra el supuesto autor del ataque con arma blanca en el Puente de Londres. Los agentes, en ese momento, descubrieron que el hombre portaba un artefacto explosivo que resultó ser falso. Los disparos acabaron con su vida. Todo se desencadenó cuando el supuesto terrorista se abalanzó con un cuchillo contra los transeúntes dejando a cinco personas heridas, dos de las cuales han muerto; otro ataque con cuchillo deja varios heridos en el centro de La Haya; El PSOE se muestra optimista en las negociaciones con ERC pero afirman que no se repetirá el esquema de julio. Es decir, Pedro Sánchez no irá a una investidura fallida: no se someterá a una sesión de investidura sin tener los apoyos garantizados… Toda la información, con Pedro Piqueras.