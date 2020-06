Informativo Mediodía

Seis de cada 10 españoles no se irán este verano de vacaciones. No lo harán no solo por cuestiones sanitarias, sino también por la incertidumbre económica que sufren por la pandemia. Quienes sí se van a conceder un respiro, viajarán en su mayoría por España; los funcionarios con hijos menores de 14 años podrán teletrabajar cuatro días a la semana; China sigue intentando controlar como sea el repunte de casos en Pekín. Han cerrado parte de la ciudad y hay casi 100.000 personas confinadas en los alrededores del mercado de donde parten los nuevos casos. Hay una treintena de nuevos contagios. Se han cerrado colegios y se han suspendido más de mil vuelos… Toda la información, con David Cantero e Isabel Jiménez.