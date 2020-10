Informativo Mediodía

Ya no hay margen para las dudas: Madrid capital y otras nueve ciudades de la región tendrán que cerrar y casi cinco millones de ciudadanos verán limitados sus desplazamientos. Las restricciones son claras: no se podrá salir o entrar sin causa justificada, como ir a trabajar, a estudiar o al médico. Bares y restaurantes dejarán de atender a sus clientes a las diez de la noche, aunque los parques infantiles, finalmente, no se cierran; Tras horas de desafío del Gobierno madrileño al central, hoy sí, Madrid acata las órdenes de Sanidad. Lo harán de manera estricta porque Ayuso asegura que no está en rebeldía, aunque advierte de que recurrirá a los tribunales. La presidenta autonómica ha insistido en el pleno de hoy que el plan del Gobierno destroza Madrid sin criterio; La mujer de Josep María Mainat, fundador de la productora de Crónicas Marcianas, intentó asesinarlo. Los Mossos han encontrado indicios de cómo pretendía ejecutar su plan para evitar el divorcio y conseguir una herencia millonaria del excomponente de La Trinca. Al parecer, la acusada le administró insulina mientras dormía, siendo diabético, hasta dejarlo en coma…. Toda la información, con David Cantero e Isabel Jiménez.