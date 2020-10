Informativo Mediodía

Madrid no pide la suspensión inmediata de las restricciones y el confinamiento se aplicará a partir de las 22:00 horas de este viernes; El recurso que ha presentado el gobierno regional ante la Audiencia Nacional no impide que las medidas entren en vigor; El Gobierno regional denuncia una invasión de sus competencias y critica las medidas del Ministerio de Sanidad, que aseguran que están generando dudas entre los ciudadanos. Según el Ejecutivo de Ayuso, las medidas impuestas por el Gobierno central son ineficaces; La Organización Mundial de la Salud se pregunta qué está fallando en España para ser el país con más incidencia en esta segunda ola. Ni el comportamiento de los jóvenes ni las relaciones intrafamiliares justifican datos como los que tiene Navarra, que está prácticamente al mismo nivel de contagios que Madrid. Tampoco los casi 1.400 positivos y 22 fallecidos que registra hoy Andalucía. O el repunte en Ourense, donde no se descarta el confinamiento. De momento, se prohíben las reuniones de no convivientes… Toda la información, con David Cantero e Isabel Jiménez.