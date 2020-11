Informativo Mediodía

Las lluvias torrenciales han dejado un panorama desolador en buena parte de la Comunidad Valenciana, donde se han tenido que efectuar rescates ante las enormes riadas; el 30% de las UCI en España están ocupadas por pacientes con covid-19. La situación deja ya casos de mayores que no pueden ingresar, a los que no dan cama, algo que lleva al riesgo de ver los mismos problemas que en marzo, en la primera ola; para frenar los contagios, siete comunidades cierran la hostelería. Más de 18 millones de personas no podrán tomar ni un café en un bar durante, al menos, dos semanas… Toda la información, con David Cantero e Isabel Jiménez.