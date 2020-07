Informativo Mediodía

Incertidumbre total en Lleida y la comarca del Segrià, donde hoy tenían que haber empezado un confinamiento domiciliario. Sin embargo, esta madrugada una jueza tumbaba la medida del Gobierno catalán. Una decisión judicial que el presidente Torra no acepta: pide a los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios, mientras los Mossos siguen controlando los accesos por carretera para evitar los desplazamientos no permitidos; en Hospitalet de Llobregat en un día se han duplicado los casos sumando ya 300 positivos. Con más de 100 brotes activos se pide prudencia a los ciudadanos; en Burela (Lugo) la situación mejora, pero siguen con las medidas restrictivas y no se baja la guarda, como en Badajoz, donde se cierran parques infantiles y no se permiten las visitas a residencias por los 6 brotes que en cinco días dejan ya 81 positivos… Toda la información, con David Cantero.