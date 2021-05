Informativos Telecinco - edición mediodía martes 11 de mayo 2021

Masacre en una escuela de Kazán, Rusia, donde un joven ha abierto fuego

Israel bombarde la Franja de Gaza y provoca más de una veintena de muertos

Continúa el enredo judicial por las restricciones: el TSJ de Navarra dice no al toque de queda

En nuestro país continúa el enredo judicial por las restricciones. El Tribunal Superior de Navarra dice no al toque de queda en la comunidad. No obstante, la situación más paradójica se da en Andalucía, porque en Granada el Tribunal Superior de Justicia no respalda el cierre perimetral en Montefrío alegando que no se puede aplicar de forma “indiscriminada y masiva”. En cambio, sí avala el cierre en otras localidades andaluzas.