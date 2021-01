Informativos Telecinco - edición mediodía lunes 13 de enero 2021

Segunda noche bajo cero

Madrid lucha por volver a la normalidad

Reservas de sangre, al mínimo

Las comunidades endurecen las medidas contra el coronavirus

El temporal remite, pero no esta tercera ola de coronavirus. Galicia, con más de mil contagios en un día y con los peores datos de toda la pandemia, anuncia medidas más estrictas. En La Rioja limitan las reuniones a 4 personas y cierran el comercio no esencial a las 5. Navarra prohíbe fumar en terrazas de bares que echarán la persiana antes, a las 9. En el debate, la necesidad o no de otro confinamiento domiciliario el gobierno lo descarta.