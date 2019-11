Informativo Mediodía

Albert Rivera dimite como presidente de Ciudadanos y abandona la política. Asegura que lo hace por responsabilidad tras la debacle de su formación en las urnas perdiendo 47 diputados y quedándose con tan solo 10. Sin hacer autocrítica por su papel en el bloqueo político, Rivera se despide reivindicando sus años en la política y alegando razones personales para su adiós de la vida pública; se abre un panorama complicado para Pedro Sánchez. No solo no consiguió la mayoría holgada que buscaba, sino que perdió 3 escaños, quedándose en 120. Descartada hoy por parte del PP cualquier posibilidad de pacto, ahora el líder del PSOE tendrá que componer un puzzle en el que no quiere depender de los independentistas y en el que, esta vez sí, Podemos, que sigue menguando, tendrá mucho que decir; Éxito agridulce para el PP, que recupera posiciones. Gana 22 escaños y se queda con 88, pero ve como Vox le pisa los talones. Abascal ha sido el que más ha rentabilizado estos comicios: tercera fuerza política con 52 diputados, que se une a la tendencia en Europa con la extrema derecha ganando terreno en las instituciones. Políticos como Le Pen o Salvini han celebrado el éxito de Vox… Toda la información, con David Cantero e Isabel Jiménez.