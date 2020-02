Quiden, este niño australiano de 9 años con acondroplasia, ya no quiere vivir porque sus compañeros son crueles con él y le pegan. Él, que tanto ha tenido que luchar por su enfermedad, ya no puede más. Su madre, lo grabó todo y se pregunta: ¿Qué le pasa a este mundo para que no le dejen vivir en paz?. Por suerte, su lamento ha conseguido una respuesta masiva de apoyo al pequeño.