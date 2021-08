Informativos Telecinco - edición mediodía lunes 30 de agosto de 2021

El precio de la electricidad no ha tardado ni tres días en pulverizar, una vez más, su máximo histórico al superar los 124 euros el megavatio hora. Y lo peor es que ese nuevo récord no durará ni 24 horas porque mañana volverá a subir a los 130. Una escalada que además, dispara los precios. El IPC supera el 3 por ciento, algo que no habíamos visto en la última década.