Informativos Telecinco - edición martes 19 de octubre de 2021

Un preocupante informe de Save the Children alerta de que 1 de cada 4 adolescentes reconoce haber sufrido ya violencia de género. El 25 % sufre control psicológico ejercido por su pareja y el 17 % violencia sexual. Además, la ONG advierte que el negacionismo se extiende entre los jóvenes porque 1 de cada 5 chicos de entre 15 y 29 años asegura que la violencia machista no existe. Lo que da lugar a que las propias víctimas no sean capaces de identificar el maltrato.