Informativos Telecinco - edición mediodía viernes 06 de agosto de 2021

En nuestro país, comienza uno de los fines de semana más festivos del año en medio de una quinta ola que no termina de remitir. Pese a ello, en Barcelona se ha vivido otra noche de descontrol con botellones, mientras la ocupación de sus UCI repunta tras dos días de tregua.

El mundo del deporte sigue en shock por la salida de Leo Messi del Barça. Hoy el club ha hablado: esta vez no hay vuelta atrás. Todavía no sabemos en qué equipo jugará, pero lo que es seguro es que no será vestido de azulgrana. Joan Laporta, el presidente del club, ha estado más de 1 hora explicando su marcha. Dos motivos: la catastrófica situación económica del club y que la Liga ha sido inflexible. Los aficionados culés están desolados.