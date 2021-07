Informativos Telecinco - edición mediodía viernes 23 de julio de 2021

Habrá una tercera dosis de refuerzo de la vacuna. Sanidad asume que será necesaria con los fármacos de Pfizer y Moderna, pero aún no determina cuando. Habrá que vacunarse cada año, buscar que el 100% de la población diana tenga puestas las dosis e intentar que esa vacuna llegue a todo el mundo para poder estar por fin más seguros...

Habrá toque de queda en Navarra durante los fines de semana. La Justicia respalda este cerrojazo social. Se esperan madrugadas sin botellones que, en Málaga, además ya son noches sin playa. Como en Mallorca, donde se apuran las últimas horas antes de que no se no puedan reunir los que no sean convivientes. Medidas restrictivas que en Barcelona cuesta hacer entender a los turistas...

Mientras, en el País Vasco las mascarillas vuelven a tomar los paseos más transitados.