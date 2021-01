Informativos Telecinco - edición noche miércoles 13 de enero 2021

NUEVO RÉCORD DE CONTAGIOS EN ESPAÑA

EL FRÍO EXTREMO SIGUE ESTANDO PRESENTE

Seguimos en algunas regiones con ese particular confinamiento de la nieve y el frio. Temperaturas de nuevo bajísimas, algunas en torno a los veinte grados negativos. La situación es cada vez más peligrosa por las placas de hielo. No salgan si no es necesario, no incremente el número de caídas o de fracturas que llenan los hospitales.