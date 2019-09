Informativo Noche

Localizan el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa en La Peñota, Madrid. La investigación aguarda a la autopsia en el Anatómico forense, donde ahora se encuentra su cadáver. Desde la delegación del Gobierno se pide que no se hagan cábalas. Ahora empieza una rigurosa investigación forense y judicial para determinar el momento, las circunstancias y la causa real de su fallecimiento; la presión sobre Podemos se incrementa día a día . Tanto ERC como el PNV ya han asegurado que no serán un obstáculo para la investidura de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones se ha puesto al frente de la negociación con los nacionalistas vascos y se ha reunido en la sede del PSOE con el presidente del PNV; la justicia absuelve al PP en el caso de la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas . La sentencia recoge que no ha quedado probado que el partido borrara los discos duros con la intención de dificultar la investigación sobre la financiación irregular del PP… Toda la información, con Pedro Piqueras.