Informativo Noche

La crisis del coronavirus ha provocado en España una destrucción de empleo sin precedentes. Casi 1,1 millones de personas perdieron su trabajo en el segundo trimestre según la EPA, la Encuesta de Población Activa, y habrían sido más de 4 millones si no se hubieran puesto en marcha los ERTE. El paro supera ya el 15% y la situación puede ir a peor tras la debacle turística que se avecina por las restricciones impuestas en el Reino Unido y la recomendación de Alemania de no viajar a Cataluña ni a Aragón ni Navarra por los brotes en nuestro país; para evitar que la situación vaya a más después de que se hayan triplicado los casos en los últimos días, la Comunidad de Madrid impondrá el uso de la mascarilla a partir del jueves. Será obligatoria también en las terrazas y no podrán juntarse más de 10 personas. También se limita el ocio nocturno y se identificará a los clientes de los restaurantes y bares para llevar un control. Además, se pondrá en marcha una cartilla COVID para las personas que hayan superado la enfermedad y tengan anticuerpos, una medida que ya ha levantado polémica; cinco presos del procés no podrán seguir saliendo de prisión. El Juzgado de vigilancia Penitenciaria número 5 ha suspendido de forma cautelar el tercer grado concedido por la Generalitat a Oriol Junqueras , Raúl Romeva, Joaquim Forn y los Jordis, que disfrutaban de un régimen de semilibertad.