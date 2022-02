Informativos Telecinco - edición noche lunes 14/02/2022

"He discutido con mis padres por las notas. He matado al papá, a la mamá y a mi hermano con la escopeta". Así confesó el joven de 15 años a su tía que había matado a su familia. El adolescente cargó uno a uno los cadáveres de su familia y los apiló en un garaje, junto a la vivienda. Durante tres días hizo vida en el domicilio familiar. No fue al colegio y a sus amigos les dijo que tenía covid. Tras la confesión, llegaron los agentes, ante quienes no mostró ningún tipo de remordimiento.