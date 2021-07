Informativos Telecinco - edición noche viernes 16 de julio de 2021

Situación catastrófica y crítica en las zonas de Alemania devastadas por las riadas. Un sinfín de localidades están seriamente afectadas. El panorama desde el aire es desolador. De la fuerza de las aguas no se libran ni los bomberos. La cifra de muertos supera el centenar. Hay otros tantos desaparecidos, y el riesgo de desbordamientos de ríos y embalses es extremo. También al otro lado de la frontera, en Bélgica, donde los rescates solo se podrían hacer en barca.

Los toques de queda nocturnos vuelven en pleno mes de julio en varias comunidades, que lo consideran el único remedio para frenar la expansión del coronavirus y combatir los "persistentes" botellones, como los celebrados en Barcelona. No se repetirán, o al menos eso se persigue, bien entrada la madrugada, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado "vía libre" a que se impida la circulación de personas entre la 1 y la 6 de la mañana... También se lo han autorizado esta misma tarde a Cantabria. No así en Extremadura, donde los jueces invitan a tomar antes medidas "menos gravosas".

La pandemia parece no tener freno en España: se cierra una semana de contagios disparados. En las últimas horas se han contabilizado más de 30.000 positivos. La incidencia es ya en 537 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esto no quita a muchos las ganas de veranear: hemos vistos enormes largas esperas ante los laboratorios que hacen las pruebas para viajar y también playas atestadas, como la de La Coruña, porque no hay control de aforo.