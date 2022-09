Las palabras de Rafael Nadal tras caer en el US Open que demuestran dónde tiene su cabeza

Rafael Nadal no caía antes de cuartos en un Grand Slam desde 2017 en Wimbledon

"Toca volver a casa, ahora tengo cosas más importantes que el tenis que atender". Es toda una declaración de intenciones de Rafael Nadal, tras salir derrotado en el US Open. En octavos, algo poco habitual en él. Pero es la frase que demuestra que la cabeza de Nadal, casi siempre perfecta, también pensaba en la realidad que tiene ahora en casa, con su mujer, Xisca Perelló. Su mujer, ingresada aunque su estado es bueno, espera junto a Nadal su primer hijo.

"No sé cómo me afectará porque carezco de experiencia en ello, aunque no tengo previsto que ello suponga ningún cambio en mi vida profesional", se apresuró a sentenciar Nadal al dar a conocer a los medios que sería padre. Pero lo cierto es que el tenista balear no llegar en las mejores condiciones al US Open. Toca como él dice, estar en casa.

El tenista español Rafa Nadal se despidió este lunes de su andadura en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras perder en los octavos de final ante el estadounidense Francis Tiafoe en cuatro sets por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3, después de más de tres horas y media de un partido donde no ofreció su mejor versión para batir a un rival que jugó a un gran nivel.

El manacorí encajó la primera derrota este año en un 'grande' tras conquistar Australia y París y no jugar por lesión las semifinales de Wimbledon. Pese a su inesperado adiós, el balear tiene aún opciones esta semana de volver a ser número uno del mundo, lo es virtualmente, aunque abrió la puerta al murciano Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud, quienes tienen que llegar a la final para tener opción de serlo.

El tenista español Rafa Nadal no quiso "buscar excusas" a la derrota y eliminación este lunes en el US Open, reconociendo que no jugó bien como para evitar el triunfo del estadounidense Frances Tiafoe en octavos de final, centrado ahora en su inminente paternidad así como en el final de la temporada.

"Todo se vuelve oscuro y difícil. No soy muy de buscar excusas. Al final, hay veces que uno puede con todo y otras que no. Esta vez ha tocado lo segundo. Lo he intentado. Había entrenado bien, estaba contento. Luego, a nivel de competición, me falta frescura, rodaje, tranquilidad, cosas intangibles. La realidad es simple: no he jugado bien, y cuando eso ocurre se debe perder", dijo tras el encuentro en declaraciones que recoge la web de la ATP.

El balear no pudo con un inspirado Tiafoe, que se impuso en cuatro sets en la mayor victoria de su vida, ante un Nadal que iba a por su 23º 'grande' después de ganar este año en Australia y París. "No he conseguido rendir al nivel que necesitaba. Hasta aquí hemos llegado. Debo felicitar a mi rival, que ha sido mejor", afirmó un Nadal que llegaba sin rodaje tras su lesión en Wimbledon.

"Las cosas no han salido como me habría gustado. Ahora es momento de resetear. Han sido unos meses difíciles. Toca empezar de nuevo profesionalmente hablando. Tengo cosas mucho más importantes que el tenis de atender. A partir de ese principio básico, tomaré las decisiones adecuadas en base a cómo vaya todo en mi vida personal. Ahora es el momento del nacimiento de mi primer hijo y confío en que todo salga bien", añadió.

En lo deportivo, Nadal explicó que tratará de hacer un buen final de curso, con el objetivo en las Finales ATP, además de la opción de volver a ser número uno del mundo. "Quiero acabar el año con buenas sensaciones. Quedan más torneos por delante si todo lo demás va bien. No queda más remedio que seguir. Es lo que he hecho siempre, y confío en seguir teniendo la fuerza para hacerlo", dijo.

Pese a su derrota inesperada, Nadal podría subir el próximo lunes 12 de septiembre al número uno, siempre que ni su compatriota Carlos Alcaraz ni el noruego Casper Ruud lleguen a la final del US Open.

El ganador de 22 'Grand Slams' no pudo con un Tiafoe muy sólido durante todo el encuentro, en el que siempre dio la sensación de llevar la iniciativa salvo en el cuarto parcial, donde se vio con 'break' abajo. Ahí, parecía que el segundo favorito podría alargar el duelo a un quinto set, pero el estadounidense sacó su mejor tenis para hacerse con los últimos cinco juegos ante la algarabía de la Arthur Ashe.

No tuvo su mejor día un Rafa Nadal que se estrenaba el primer turno de la tarde en Flushing Meadows. Al español le costó coger ritmo en su tenis y cuando fue mejorando, no encontró la 'ayuda' del americano, que no bajó su nivel en ningún momento y que sacó además un gran partido a sus opciones al resto.

49 golpes ganadores firmó Tiafoe, 18 de ellos con saques directos y 12 con su derecha desde el fondo de la pista, donde supo aguantarle el tipo al cuatro veces campeón del torneo neoyorquino, un tanto penalizado por su flojo día al servicio (9 dobles faltas y un 52 por ciento de primeros saques) y por hacer menos daño que habitualmente con su 'drive'.

Y desde el principio se vio que el vigesimosegundo cabeza de serie estaba dispuesto a plantar cara. Muy firme con el saque, pese a no conectar demasiados primeros, y con sus golpes desde el fondo haciendo mucho daño, controló un primer set donde sólo hubo una bola de rotura. Fue a su favor en el séptimo juego, justo después de haber sufrido algo con su saque, y no la desperdició para ponerse por delante.

Este era el tercero de sus cuatro partidos en este US Open en el que cedía el primer parcial un Nadal que necesitaba imperiosamente mejorar su tenis y sus sensaciones para igualar las cosas. El de Manacor dio un pase adelante, empezando a hacer algo más de daño desde el fondo sobre todo cuando sacaba.

Sin embargo, el americano no se inmutó y tampoco ofreció demasiados resquicios con su saque hasta un decisivo décimo juego cuando hicieron acto de aparición los minúsculos detalles, en forma de escasos centímetros en tres golpes que favorecieron a Nadal, que encontró su ansiado 'break' y el segundo parcial.

Tiafoe mantuvo la calma en un partido donde los servicios mandaban también en el tercer set hasta que aparecieron los mejores golpes del estadounidense. El manacorí no pudo aguantar el ímpetu de su rival, al que no le tembló el pulso para aprovechar su oportunidad en el séptimo juego para romper y recuperar el mando del partido en el marcador.

Nadal se quedó sin margen de error y eso pareció reactivarle en la Arthur Ashe. Por primera vez en todo el choque pudo romper pronto y encontrarse con comodidad con una ventaja de 3-1, pero fue el principio del fin para el ganador de 22 'grandes', que no ganaría ningún juego más.