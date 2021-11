Karim Benzema, culpable del chantaje a Valbuena: un año de prisión suspendida y 75.000 euros de multa

Karim Benzema fue considerado este miércoles culpable de complicidad en el intento de chantaje a su excompañero de la selección Mathieu Valbuena con un vídeo sexual a una pena de un año de cárcel que no deberá cumplir.

El Tribunal de Versalles consideró que la conversación que el delantero francés del Real Madrid mantuvo con Valbuena en la que trató de convencerle de que entrase en contacto con los chantajistas constituye una intervención "deliberada" para que el entonces futbolista del Lyon pagara para evitar que el vídeo fuera difundido. En la investigación se resalta una llamada en la que Karim le dice a Valbuena, “paga, esto no es ninguna broma”, a l parecer con tono amenazante. Además, fuentes de la investigación aseguran que el delantero se contradijo durante su declaración.

Karim Benzema habló en su día para el canal de televisión galo TF1: "El propio Valbuena sabe que yo fui sincero con él. Y nunca, nunca hablamos de dinero o cualquier cosa por el estilo", declaraba. "¿Cómo va a terminar todo? ¡Espero que bien! No soy culpable. No estoy jugando con las cámaras. No estoy en un juego. Estoy aquí para ser sincero, tal como soy normalmente. Espero que todo salga bien al final. Que todos estemos bien. Mathieu, yo, mi amigo... Haremos todo lo posible para volver a la selección francesa y ganar la Eurocopa", señalaba.