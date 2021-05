La final de la Champions se jugará en Oporto y no en Estambul por el aumento de contagios en Turquía

La UEFA ha confirmado que la final de la Champions del 29 de mayo entre Manchester City y Chelsea no se jugará en Estambul, como estaba previsto, y pasa a Oporto, en concreto al estadio O Dragao . La decisión se ha tomado en base al aumento de casos de coronavirus en Turquía y su presencia en la lista roja del Gobierno Británico, lo que hubiera impedido viajar a los hinchas de City y Chelsea. El país turco se encuentra cerrado en estos momentos y por segundo año consecutivo la UEFA decidió retirarle la final de la Champions.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria , ha afirmado que los criterios establecidos por el Ministerio de Cultura para la asistencia de público a partidos de fútbol "no se alejan mucho" de los que el Ejecutivo autonómico planteó en su día a la UEFA para los partidos de la Eurocopa que, en un principio, iban a celebrarse en Bilbao, antes de que la capital vizcaína fuese descartada como sede de esta competición internacional de fútbol. Sevilla finalmente ha sustituido a Bilbao. La UEFA ha decidido descartar San Mamés por las condiciones impuestas por el Gobierno vasco, lo que ha llevado al Ayuntamiento, con el respaldo del Gobierno Vasco, a reclamar los 1,5 millones de euros que ya había invertido la ciudad española más una compensación. Si no es así, procederán a una demanda.

Zupiria, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento Vasco, ha explicado que el Gobierno autonómico no ha recibido comunicación alguna del Ejecutivo central sobre los nuevos criterios para permitir la asistencia de público a partidos de fútbol profesional.

No obstante, ha afirmado que también puede servir como "referencia" el planteamiento que el Ejecutivo vasco realizó a la UEFA para los partidos de la Eurocopa que iban a celebrarse en Bilbao, antes de que la capital vizcaína fuera descartada como sede de la competición europea. Zupiria ha recordado que en esa propuesta, se planteaba la posibilidad de que acudiera público al campo de San Mamés si la incidencia acumulada de coronavirus se situaba "en torno" a los 40 casos y si, al mismo tiempo, se había logrado un porcentaje de vacunación "elevado" entre la población.

"Si no me equivoco, los criterios establecidos por el Ministerio de Cultura no se alejan mucho de estos criterios", ha manifestado el consejero, que ha considerado que a raíz del final del estado de alarma "se ha generalizado un estado de ansia y de optimismo para volver cuanto antes a la normalidad".