La aficionada australiana fue expulsada de las gradas del Rod Laver Arena

Afirma que había bebido y que su hija "no está muy contenta de lo que he hecho"

El tenista balear se lo tomó con humor y manifestó que "fue raro pero divertido"

Uno de los momentos más curiosos de la presente edición del Open de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, fue el que le tocó vivir a Rafael Nadal en su partido de segunda ronda frente al estadounidense Michael Mmoh, cuando una espectadora le hizo un gesto obsceno y fue expulsada del Rod Laver Arena. Tras ese episodio que recorrió el mundo, la mujer ha roto su silencio y ha dado su versión de los hechos.

En declaraciones a la emisora de radio australiana 3AW693, esta señora comentó que inicialmente fue a ver el encuentro del cuadro femenino entre Coco Gauff y Elina Svitolina pero luego se quedó a ver el de Nadal. Sobre su grosero gesto, aseguró que lo hizo porque se sintió irritada por las demoras del mallorquín en sus servicios: "Desde luego que no soy una fan de Nadal, creo que es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar", apuntó.

Pese a que insistió en que Nadal demoraba mucho, también reconoció que lo hizo porque estaba en estado de embriaguez: "El hecho mismo de que mis fotos se hayan vuelto virales en todo el mundo refleja lo increíblemente aburridos que son sus partidos. Si no, ¿por qué querrías centrar la importancia en un espectador?. Pero he de reconocer que el alcohol te hace estar desinhibida. Mi hija no está muy contenta de lo que he hecho".

Además, la famosa aficionada australiana expresó su disconformidad después de que el personal de seguridad le hiciera abandonar las gradas. "Fueron muy maleducados al sacarme del estadio. Me dijeron: Bien, tiene que irse. Y yo dije: ¿Por qué?. Soy una espectadora, he pagado mi entrada, ¿por qué no se me permite hablar?", opinó.