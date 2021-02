El deporte en pandemia: Jaime Caldés, el 'niño prodigio' del tenis que sueña con jugar Roland Garros

Jaime Caldés era un ciclón a los 14, ahora con 19 sigue luchando por llegar a la cima

La pandemia ha golpeado a los jugadores que intentar llegar arriba: faltan torneos y patrocinadores

Jaime representa lo que no se ve del deporte en portadas: el sacrificio para llegar

Ahora que Messi copa portadas por su salario, que Nadal sigue reinando aunque muchos creían que su tiempo había pasado. Ahora que cualquiera puede poner en la diana a un deportista es bueno conocer historias como la de Jaime Caldés. Llegó al tenis y pronto despuntó. Tanto, que a los 14 años muchos le compararon con Nadal. Pasa en el deporte, un día en la cumbre y otro apretando los dientes para seguir. Pero Jaime siempre estuvo bien rodeado, los pies en la arcilla -jugar Roland Garros sigue siendo su sueño- y sabía, como le decía su entrenador, que lo más duro estaba por llegar.

Ahora tiene 19 años, un crío, pero ya sabe lo que conlleva buscar la cima, el sacrificio de la familia, tanto en tiempo como en dinero, y también todos aquellos que están ahí ganes o pierdas, que te empujan cuando en un momento de debilidad te planteas si merece la pena tanto esfuerzo. Y más con esta pandemia que corta progresiones y que también ha impactado en la vida de los deportistas que no salen por televisión, pero que tal vez un día lo hagan. Cuando los veamos, puede que recordemos la historia de Jaime y de muchos como él que dedican su juventud y gran parte de las horas de su vida a alcanzar un sueño. Cuando lo logran su mochila lleva mucho más que raquetas. Y a veces se olvida. Son la otra cara de la raqueta, la de los que sueñan llegar a profesionales y morder trofeos como hace Nadal, un mito al que también añoraremos cuando no esté. Jaime pone rostro a la otra cara del deporte, a la de muchos, que necesitan también sentir el apoyo del resto. Si queremos que en el futuro haya más Nadal a los que admirar.

¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que te viste con una raqueta en la mano? Esa es una imagen que no se borra ¿Por qué una raqueta?

Recuerdo que empecé en el polideportivo de donde yo vivo, principalmente por hacer deporte y lo combinaba con el fútbol también, pero a los 8 años me decidí por seguir jugando al tenis ya que me gustaba más en ese momento y me divertía mucho.

Y llegaron las victorias, casi todas. ¿Cómo asimila uno es de niño? ¿Qué recuerdos tienes?

Pues sí la verdad, me hacían mucha ilusión, a todos nos gusta ganar. Pero la verdad que nunca le he dado un valor excesivo a las victorias, me lo tomaba con tranquilidad y naturalidad siempre disfrutando del momento. El mejor recuerdo que tengo de esa época es cuando salías a un torneo y te juntabas con todos tus amigos de otros sitios y nos lo pasábamos bomba. De torneos siempre le voy a tener un cariño especial a los Rafa Nadal Tour ya que se me dio siempre muy bien ahí.

Siempre tendré un cariño especial a los Rafa Nadal Tour

Con 14 años lo ganas todo. Godó, y el Rafa Nadal Tour... En tu cabeza está ya el profesionalismo, la cima te espera, te comparan con Nadal ya. ¿Cómo lo vives?

Lo disfruté mucho, son torneos que cuando juegas el circuito por España con esa edad es el objetivo de todos con lo cual ganarlo es un subidón, y más de la manera que me ocurrió a mí. Cuando empecé el año que no era favorito ya que estaba el 13 de España y comencé ganando un Rafa Nadal Tour y ahí empezó toda mi racha, circuito Rafa Nadal, 4 de Europa sub 16, Conde de Godo sub 15, Mutua Madrid Open sub 16 y más tarde 78 del mundo junior.

Tu entrenador decía entonces, lo más complicado llegará a los 17. ¿Fue así? ¿Cómo se viven las derrotas?

Si fue así, empecé a salir más torneos internacionales y el nivel subía. Cada semana era más complicado ganar lo que significa que o ganabas el torneo o perdías cada semana, pero aun así conseguí estar 78 del mundo junior jugando la previa de Roland Garros Junior.

Algo importante, vital, diría yo, es que tus padres nunca te presionaron, solo te han dejado disfrutar de momento. Porque sigues disfrutando del tenis...

Tengo esa gran suerte de que mis padres nunca me presionaron y siguen sin hacerlo. Es verdad que cuando van pasando los años es duro y si las cosas no van bien cuesta disfrutar todos los momentos. Pero cuando tienes pasión por tu deporte, aunque haya momentos duros siempre es importante mantener la calma y la ilusión para poder seguir disfrutando.

Pero llegar a la cima, a la élite es complejo, más de lo que la gente piensa. En qué momento estás ahora, porque aún eres muy joven.

Ahora mismo tengo 19 años y me encuentro en la posición 1.390 del ranking ATP, aunque es un momento complicado para los que estamos intentándolo debido a la pandemia, ya que han bajado el número de torneos tanto Internacionales como Nacionales, aun así sigo entrenando todos los días e intentando jugar torneos.

Ahora es un momento complicado por la pandemia hay menos torneos

El día a día camino del sueño es complicado, la gente solo ve en el deporte a estrellas consagradas y se olvida de los duros que fue llegar hasta allí. En tu caso quién te ayuda, porque el esfuerzo ha sido constante desde tus inicios.

Hoy en día, me ayudan por supuesto mis padres y en mi día a día estoy entrenando en Alicante en el SportClub con Rubén Ramírez, Mariano Campos y Carlos Cuenca, y dos preparadores físicos David y Miguel. Luego tengo la suerte de que Deportes Match una tienda de tenis de mi zona me ayuda con los encordados y el Centro Médico Virgen de la Caridad que me proporciona un servicio de fisioterapia. Durante el tiempo que no se podía salir de la Comunidad, he entrenado en mi club de origen MDZ Tennis Academy que siempre me han apoyado en todo lo que pueden.

¿Sigue intacto tu sueño de llegar a la cima?

Si, todavía sueño con llegar arriba. Pienso que con constancia y no perder la ilusión puedo conseguirlo. No se si en 2 o 4 o 6 años, pero en el deporte muchas veces parece que si no estas arriba de joven ya no puedes llegar, y eso no es así cada persona lleva un camino diferente y es importante mantener la esperanza en ese sueño con optimismo y persistir.

Sí, todavía sueño con llegar arriba

Cómo es ahora tu día a día. Estudias, ¿tienes un plan B?

Si, este año me he matriculado en Ingeniería informática en la UNED porque siempre está bien tener una segunda opción. Aunque no me he matriculado de todo el curso, ya que es difícil compaginar una carrera entera con todo el tiempo que le dedico al tenis, pero así puedo seguir jugando e ir estudiando poco a poco.



Si entreno mañana y tarde empiezo 9 de la mañana hasta las 12:30 un descanso para comer y a las 15 vuelta a la pista hasta las 18 ese es mi día a día.

¿Cuántas horas le dedicas al tenis?

Normalmente entreno 4 días a la semana doble sesión de tenis y físico, que son 3 horas de físico y 3:30 de tenis. Y luego otros dos días solo por la mañana tenis y físico unas 4 horas en total, y los domingos, descanso. Si entreno mañana y tarde empiezo 9 de la mañana hasta las 12:30 un descanso para comer y a las 15 vuelta a la pista hasta las 18 ese es mi día a día.

Mis padres me animan y me ayudan en los momentos duros cuando no se ganan partidos

Y ahora ¿Qué te dicen tus padres? ¿Recordáis juntos los inicios para seguir con fuerza?

Mis padres me animan, me ayudan mucho sobre todo en los momentos duros cuando no se ganan partidos y necesitas a gente que te suba el animo para el día siguiente seguir trabajando y mejorando. Muchas veces cuando estamos juntos recordamos momentos de torneos, anécdotas que hemos pasado juntos ya que desde bien chiquitito nos tirábamos los fines de semana de club en club jugando partidos, siempre está bien recordar esos momentos para seguir adelante.

Te mentiría si te dijera que no he pensado en tirar la toalla, pero luego la pasión por el tenis te hace seguir

¿Has pensado tirar la toalla?

Te mentiría si te digo que no, siempre hay momentos de bajón en los que piensas tirarlo todo, pero al final siempre encuentras una motivación para seguir y piensas en todo el esfuerzo y sacrificio que llevas encima, también hay que sumarle la pasión por el tenis que tengo desde pequeñito. Eso hace que siga jugando cada día.

Pienso en toda la gente que me apoya y se sacrifica para que siga evolucionando y me da fuerza

Imagino que piensas en Nadal en ese momento y coges fuerzas de nuevo.

Bueno, más que pensar en Nadal pienso en toda la gente que me está apoyando y también sacrificando su tiempo para que yo pueda mejorar y seguir evolucionando eso es lo que más fuerza me da ya que en el proceso hay muchas personas ayudándome.

Qué mensaje quieres lanzar para todos los deportistas que viven un duro día a día para llegar a la cima

Les diría que, aunque haya momentos muy difíciles, que sigan levantándose todos los días para trabajar y mejorar nunca sabes cuándo va a llegar tu oportunidad, si haces las cosas bien al final van llegando las cosas, aunque sea poco a poco y con mucho sacrificio y esfuerzo.

Ahora que hablamos todos del contrato de Messi, de lo que gana la élite nos olvidamos de deportistas como tú que llevas años luchando por llegar a la cima, la otra cara del deportista antes del triunfo.

Bueno, al final aquí siempre he tenido una opinión y es que un personaje público gana lo que genera, y si un club le vale la pena pagarle ese salario a un jugador está en todo su derecho.

Nadal es increíble aún recuerdo su final con Federer en 2008, tenía yo 7 añitos y me dejó marcado

¿Qué sientes hoy cuando ves a Nadal, tu ídolo compitiendo cuando muchos le decían que lo dejara, ¿ha cambiado algo tu visión de él de cuando eras más niño?

Me sigue pareciendo increíble todo lo que va consiguiendo año tras año, es un fuera de serie y así lo demuestra que con 34 años sigue estando top 2 del mundo jugando a un increíble nivel. Desde pequeñito me ha encantado verle. Todavía recuerdo la final de Nadal y Federer en Wimbledon de 2008 cuando yo tenía 7 añitos que fue alucinante y es de esos partidos que ves y se te quedan para siempre marcados.

Sueño con jugar Roland Garros

¿Te ves ahí, sigues con la ilusión intacta, en un futuro entre los grandes?

Si, todavía confío en que pueda llegar, pero para ello sé que aún me queda mucho trabajo y mucha constancia, tener claro que va a haber momentos duros por el camino pero que los voy a tener que superar si quiero llegar algún día a estar entre los grandes del tenis, sobre todo sueño con poder jugar Roland Garros ya que es mi torneo favorito desde pequeño.

Y con Nadal, no sé si habéis tenido algún encuentro o te ha dado algún consejo

Bueno, le he visto varias veces de muy cerca. Una fue en el master de su propio circuito un año antes de que yo ganara ahí mismo, estaba entregando los premios, y la otra ocurrió cuando gané el Mutua Madrid Open sub 16, que el ganador se hacía una foto con el campeón absoluto y con mucha suerte ese año fue Nadal que ganó a Thiem, con lo cual tuve la suerte de subirme con él y hacerme una foto, pero nada más.

¿Se os ayuda lo suficiente? Porque los sacrificios personales y económicos deben ser importantes. Cuéntanos para que la gente sepa lo duro que es el camino

La verdad que es muy difícil cuando llegas a los 18 y no tienes una proyección a corto plazo muy muy buena que empresas apuesten por ti y te ayuden e incluso las marcas lo mismo. También ahora en estos momentos de covid los presupuestos de las marcas bajan y ayudan a menos gente, pero si las cosas con 18 no está muy encaminada no te ayudan. Estos últimos, la RFET se está moviendo más a la hora de añadir torneos internacionales a España ya sea en el aspecto de categoría Junior o Senior. Eso se agradece mucho ya que el coste para viajar se abarata mucho más al estar cerca. Pero si tienes que salir a competir fuera el coste es mucho mayor, para estos casos en mi opinión estaría muy bien llegar a convenios con cadenas de hoteles o aerolíneas para que a los jugadores de tenis o incluso de otros deportes, si tenemos que salir fuera del país o en el mismo nos costase menos dinero.

La pandemia es difícil mentalmente y hay menos torneos por lo que subir de ránking es más complicado

¿Cómo afrontáis ahora vuestro sueño en medio de la pandemia?

Es difícil, sobre todo mentalmente. Hay pocos torneos ya sea ITF o Challenger. Eso lo que hace es que la gente se amontone en menos torneos y estos se conviertan en torneos de mucho más nivel, que si no tienes un buen ranking te quedas fuera de la mayoría. yo con suerte tengo 3 puntos y en bastantes me quedo fuera, pero en alguno entro. Pero la gente que está empezando con 18 y quiere subir de nivel es muy difícil ahora mismo subir de ranking. Hay que esperar a que todo este se vaya normalizando para que nos ayude a todos los que queremos llegar arriba.

Qué significan para no perder la ilusión campeonatos como los de UTR