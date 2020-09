Messi confirma que se queda en el Barcelona en la peor jugada de su vida

Leo Messi se queda en el Barça. Se acaba el culebrón que ha tenido en vilo al barcelonismo y al mundo del fútbol durante los últimos días y que se ha convertido en la peor jugada de la vida del jugador. Al amargo 2-8 en la Champions , ya para siempre repleta de imágenes malditas tambièn con Messi se suma que el ídolo, callado desde esa caída estretiposa emitiera un burofax para decir adiós. La peor jugada de su vida porque seguía siendo el Dios para la afición, lo único intocable. Al final, Bartomeu aguantó bajo palos y el crack no se marcha.

Guardiola convenció a Messi

El Manchester City, y en concreto Pep Guardiola, es otro de los grandes protagonista de este culebrón. Messi telefoneó en varias ocasiones estos días al entrenador catalán para que le sacase del Barça. Messi tuvo sobre la mesa la oferta del City: tres años de contrato y después el salto a la MLS con la franquicia de Nueva York. Un ofrecimiento que el argentino veía con buenos ojos pero al que le faltaba la pieza clave: salir gratis del Barça. Desde el primer momento el City le dejó claro al entorno de Messi que solo entraría en el fichaje sin problemas judiciales. Un punto que no ha conseguido la familia Messi. Conscientes de que el fichaje por el City era imposible, en ese momento, llegó la llamada de Guardiola a Messi. El entrenador fue el primero que intentó convencerle para que se quedase un año más en el Barça y saliese por la puerta grande como hicieron figuras como Xavi o Iniesta.

Suárez podría quedarse

Las claves del comunicado de Leo Messi

En dicho comunicado, Leo Messi ha expresado que no es feliz en el FC Barcelona y que así se lo trasladó a la directiva. Echa la culpa a Bartomeu por no haberle dejado salir gratis del club y haberle arrinconado hacia una batalla judicial en caso de haber querido abandonar el Barça. En definitiva, Leo Messi carga muy duramente contra Bartomeu y la actual junta directiva.



En torno a las 14.00 horas llegaba el momento más tenso del viernes. Primero, Jorge Messi contestaba con un comunicado a Tebas incidiendo en que su hijo se podía marchar gratis este mismo mercado de fichajes. Detallando la nulidad de la cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Un escrito que era contestado solo unos minutos después en nombre del presidente de LaLiga afirmando de la imposiblidad de que el jugador argentino abandonase gratis el club. Poco antes de las 15.00 horas llegaba la gran bomba del día, la noticia que gran parte del barcelonismo esperaba: Messi se quedaba en el Barça una temporada más. Los compañeros de TyC adelantaban la noticia, y minutos después, Manu Carreño daba en Deportes Cuatro la principal razón de la continuidad: Leo no quería entrar en una guerra judicial con el club de toda su vida. Todas estas informaciones llevaban a Leo Messi a emitir un comunicado en la tarde de este viernes para poner fin a todos los rumores: