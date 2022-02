Rusia fuera del mundial de fútbol de Qatar por la guerra de Ucrania

La FIFA ha excluido a Rusia del Mundial de Qatar 2022 tras la recomendación hecha este lunes por el COI a las federaciones y a los organizadores de competiciones para que "no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos" en ninguna de ellas.

Las federaciones de Polonia, República Checa, Suecia e Inglaterra ya anunciaron que no jugarían contra Rusia en competiciones internacionales en solidaridad con Ucrania.

La FIFA ya anunció este domingo una serie de severas medidas contra Rusia, en cuyo suelo no se jugará competición internacional alguna, queda vetada su bandera y su himno y su selección sólo podrá jugar con el nombre 'Unión de Fútbol de Rusia (RFU)' por la invasión de Ucrania. Así lo ha acordado este domingo el Bureau del Consejo del organismo dirigido por Gianni Infantino.

La primera medida era que "no se disputará competición internacional alguna en el territorio de Rusia, y los partidos como local se jugarán en territorio neutral y sin espectadores".

"La Euroliga monitorea continuamente la evolución de la situación. En caso de que no evolucione favorablemente, se anularán todos los partidos de la temporada regular contra equipos rusos para configurar la clasificación de las ligas", añadió.

El CEO de la Euroliga, Jordi Bertomeu, afirmó que están "consternados por los terribles acontecimientos que tienen lugar en Ucrania tras la invasión de Rusia". "La Euroliga y sus equipos están profundamente arraigados en sus comunidades. En una situación como la que tenemos hoy, es nuestra responsabilidad apoyar a esas comunidades y expresar sus creencias", señaló. "El deporte no es política y no debe ser interferido por la política, pero no podemos quedarnos pasivos ante una crisis social tan terrible con tanto sufrimiento de personas inocentes y, al mismo tiempo, viendo el apoyo que nuestras comunidades en todo el mundo", expresó sobre la decisión de suspender la participación de los equipos rusos.