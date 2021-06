Julieta Paris, psicóloga del deporte especializada en alto rendimiento: "Los errores hay que tenerlos en cuenta para no repetirlos"

Unai Simón cometió un error grave , pero demostró gran capacidad para sobreponerse ante las adversidades. No todos los deportistas son iguales, el joven portero del Athletic de 24 años supo tirar de entereza y terminó cuajando una gran actuación . Optó por la autoconfianza en lugar de atender a la presión social y se refugió en las personas que más le conocen, sus compañeros. Donde había una crisis vio una oportunidad.

Julieta Paris, psicóloga del deporte especializada en alto rendimiento, reconoce que sufrió al ver a Unai Simón: "No lo va a olvidar jamás, los errores hay que tenerlos en cuenta para no repetirlos. Es mejor enfocarse en lo que queremos conseguir y no en lo que queremos evitar, aunque tras su actuación después el error ha quedado diluido".