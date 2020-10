El fútbol no es solo un deporte. Personas como las jugadoras del Atlético de Madrid lo demuestran. Este sábado comenzaba la Liga Iberdrola y Victoria Torrecilla, diagnosticada en mayo de un tumor cerebral , ha querido apoyar a sus compañeras desde el banquillo. Ellas respondían agradecidas con un presiono homenaje: mostrando su camiseta ante del inicio del choque y con un mensaje a ella impreso sobre la pared del vestuario: “Por ti, por Vir, por todos. Atleti” . Las rojiblancas empataron en su debut a uno ante el UD Granadilla Tenerife

La jugadora ha reconocido su "emoción" al ver que su equipo se ha "volcado" con ella: "No tengo palabras suficientes de agradecimiento para todo lo que están haciendo por mí. Todo lo que hacen mis compañeras son pequeños detalles que marcan la diferencia. Cada vez que veo uno de ellos, se me saltan las lágrimas. Es una emoción muy grande ver que mi equipo se ha volcado conmigo, me encanta saberlo", señaló en un vídeo compartido por el Atlético de Madrid.