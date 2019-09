Informativo Matinal

No ha sido posible. Los partidos no han alcanzado un acuerdo y el próximo 10 de noviembre volvemos a estar llamados a las urnas. Tras la ronda de contactos, el rey Felipe ha decidido no proponer ningún candidato y ahora, todos se echan la culpa. Sánchez critica principalmente a Unidas Podemos y el resto al presidente en funciones... Y 48 horas después del último crimen machista, del triple asesinato de Valga, otra vez una mujer asesinada. Y otra vez delante de sus hijos. La última víctima se ha producido en Madrid. Una mujer de 31 años y nacionalidad paraguaya que ha sido apuñalada presuntamente por pareja delante de sus dos hijas de 8 y 10 años. Fue precisamente una de ellas la que dio la voz de alarma... La actualidad con Alba Lago y Leticia Iglesias