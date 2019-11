Informativo Matinal

Noche complicadísima en las carreteras. La nieve ha obligado a cortar la AP-66 en varios puntos de la provincia de León y vías de Asturias, Cantabria, Salamanca y Granada. Hoy ya no hay alertas rojas, pero aún hay aviso por nieve en nueve provincias. En el plano político, el PSOE sigue buscando apoyos para su Gobierno de coalición y en las próximas horas continuará con su ronda de contactos. A Pedro Sánchez aún no le salen las cuentas y busca el acercamiento de Esquerra con un cambio de discurso. El presidente en funciones habla ahora de crisis política y no de conflicto de convivencia en Cataluña. Cambio que llega tras el comunicado de los independentistas catalanes en el que aseguraban que se mantienen en el no por la vía represiva que mantiene el Gobierno... La actualidad con Alba Lago y Leticia Iglesias.